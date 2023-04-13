Німеччина дозволила Польщі поставку винищувачів МіГ-29 Києву — ЗМІ

Зброя для України

Це — літаки радянського зразку зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки.

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Про дозвіл уряду пишуть німецькі і польські ЗМІ.

Польща сьогодні запросила дозволити їй поставити Україні винищувачі МіГ-29. У відповідь німецький уряд пообіцяв прийняти рішення до вечора. Видання не уточнюють, якої кількості літаків стосується німецький дозвіл.

Раніше Sueddeutsche Zeitung повідомило, що мова може йти про 5 винищувачів МіГ-29.

У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 такі літаки: Бундесвер отримав їх у спадок від армії Німецької демократичної республіки. У березні в адміністрації президента Польщі повідомляли, що на озброєнні польських ВПС і сьогодні залишається близько десятка МіГ-29.

Контракти на продаж військової техніки з Німеччини зазвичай передбачають, що уряд ФРН повинен дати згоду на передачу техніки третій стороні.

Минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже поставила Україні вісім винищувачів МіГ-29.