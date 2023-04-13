Польща хоче виробляти в себе снаряди зі збідненим ураном

зміцнення безпеки

Новостворені заводи і сервісні центри будуть обслуговувати та ремонтувати танки «Абрамс» у Європі.

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Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Польське агентство преси.

Глава уряду наголосив, що наразі найбільшою проблемою на фронті є нестача боєприпасів.

«Тому наша національна програма зі створення відповідних сил і адекватного потенціалу боєприпасів є дуже важливою. І ця програма можна посилити саме тим, що боєприпаси зі збідненого урану також вироблятимуться у Польщі», — підкреслив Моравецький.

За його словами, не пізніше червня Варшава отримає 14 танків «Абрамс», які вона замовила в США на зміну старій і пострадянській техніці, переданій Києву.

Прем’єр-міністр додав, що це лише «прелюдія», оскільки Польща загалом закупила 250 найсучасніших «Абрамсів» і 116 модернізованих танків.

Моравецький переконаний, що разом з «броньованою завісою, яка зміцнить безпеку країни, у Польщу прийде ще й американський бізнес».