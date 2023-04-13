Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на боєприпаси

Зброя для України

155-мм артилерійські снаряди чекають на подальшу обробку на Скрентонському армійському заводі боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія, США

Гроші перерахували з Європейського фонду миру.

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Цей крок дозволить ЄС відшкодувати державам-членам боєприпаси, надані Україні, з існуючих запасів або розміcтити замовлення на виробництво снарядів до 31 травня цього року, йдеться у заяві Євроради.

«Сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, щодо підтримки негайної поставки артилерійських боєприпасів для українських збройних сил на суму 1 мільярд євро», — цитує заява Верховного представника із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозепа Борреля.

Сьогоднішнє рішення імплементує першу частину угоди Європейської Ради від 20 березня 2023 року, йдеться у повідомленні.

Разом з цим, останнім траншем, сума, виділена з Європейського фонду миру на військову підтримку України, сягне 4,6 мільярда євро.

«І це ще раз доводить, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від незаконної російської агресії», — йдеться у заяві.