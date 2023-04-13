Росія повинна головувати в Радбезі ООН цього місяця, та делегація РФ досі не має американських віз

В'їзд заборонено

Влада США також не дала дозволу на прибуття до Сполучених Штатів літака з росіянами.

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У квітні РФ повинна головувати у Раді Безпеки ООН, а глава МЗС Росії Сергій Лавров має намір очолити засідання РадБезу, яке пройде за кілька днів, пише CNN. Втім, російська делегація все ще не отримала ані американських віз, ані дозволу на вхід російського літака до повітряного простору Сполучених Штатів.

Посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що влада США «не погодилася на прибуття літака». Він також наголосив, що у росіян все ще немає загальної впевненості, що візи видадуть.

Державний департамент США поки не коментує ситуацію.

У лютому минулого року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну США запровадили санкції проти Сергія Лаврова та інших членів делегації РФ в ООН. Зараз в'їзд до країни їм заборонений.

На початку квітня постпред США в Організації об'єднаних націй Лінда Томас-Грінфілд назвала головування Росії у Раді Безпеки «першоквітневим жартом».