триває розслідування

Підсанкційний проросійський олігарх Вадим Новинський начебто причетний до пособництва РФ.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє Служба безпеки України.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

Новинський намагався переєструвати власні об’єкти на інші афілійовані комерційні структури, щоб уникнути дії санкцій РНБО. Для цього він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

СБУ арештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн © СБУ

СБУ арештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн © СБУ

Під час обшуків в офісах підприємств, за місцями роботи та проживання фігурантів справи виявлені документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівська релігійна література.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ оголосила у розшук дружину Медведчука Оксану Марченко. Оксану Марченко звинувачують за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).