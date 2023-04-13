Скасовані потяги, страйкують комунальники та нафтовики — французи проти пенсійної реформи

Протести у Франції

Наразі протести збирають менше людей, ніж на початку року.

Реклама Читати продовження

Сьогодні — дванадцятий день загальнонаціональних протестів проти реформи, яка передбачає підвищення пенсійного віку від 62 до 64 років. Нині на вулиці Парижа та інших міст у Франції вийшли десятки тисяч людей.

Тривають страйки нафтопереробників, вчителів та збирачів сміття. Через забастовку залізничників частину потягів скасовано, пише Reuters.

Зараз інтенсивність протестів зменшується, зазначає видання. Мітинги сьогодні зібрали менше людей, ніж маніфестації на початку цього року, у яких брали участь мільйони протестувальників.

Остання хвиля мітингів відбувається напередодні оприлюднення висновків про законність таких змін Конституційною Радою. Це має статися завтра.

Якщо Рада дасть зелене світло реформі, уряд матиме право офіційно оприлюднити закон і сподіватиметься, що це врешті-решт покладе край протестам, які іноді переростали в насильство, йдеться у публікації.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив вчора на прес-конференції, що організує зустріч з профспілками після рішення Конституційної Ради.