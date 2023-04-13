Суд у Гаазі зобов’язав Росію сплатити «Нафтогазу» $5 млрд

компенсація за збитки

Це компенсація за збитки, завдані захопленням активів компанії в Криму у 2014 році.

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Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу» з покликанням на очільника Групи компанії Олексія Чернишова.

Тепер Росія має виконати рішення Арбітражного трибуналу відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним правом. Якщо Москва відмовиться від добровільного виконання, то відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, «Нафтогаз» має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Російської Федерації.

Дана сума є найбільшою компенсацією, присудженою міжнародним арбітражним трибуналом як компенсація за експропріацію (примусове позбавлення власності – ред.) Росією активів у Криму, зазначають в повідомленні.

Також за рішенням суду, Кремль повинен відшкодувати українській компанії витрати, які пов’язані з цим арбітражним провадженням.

Цю справу ініціювали «Нафтогаз» та шість інших компаній Групи в жовтні 2016 року. Через два роки у травні в Палаці миру в Гаазі відбулись усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності, а ще через рік – трибунал прийняв рішення на користь української компанії.