офіційні заяви

США й Латвія підтвердили присутність своїх військових в Україні

Однак солдати не беруть участі у війні.

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Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив журналістам Fox News, що в американському посольстві в Україні є «невелика військова присутність США».

За його словами, військовослужбовці допомогають Білому дому працювати над підзвітністю матеріалів.

«Не було жодних змін у рішенні президента про те, що американські війська в Україні не воюватимуть у цій війні», — підкреслив Кірбі.

У листопаді Пентагон повідомив, що американські війська перебувають на місці для перевірки поставок американської військової допомоги в Україну.

У Латвії також заперечили участь своїх солдатів у бойових діях.

Рига направила війська для виконання певних допоміжних функцій, включаючи охорону посольства Латвії в Україні та охорону товарів, пише Delfi.

У Міноборони не стали коментувати публічно озвучену інформацію про витік документів американських установ, оскільки «очевидно, що метою цієї акції є дискредитація Збройних Сил України та їх запланований контрнаступ».

Один з документів під грифом «цілком таємно», який потрапив у соцмережі, містить інформацію про діяльність груп спецназу з кількох держав в Україні, хоча офіційно вони не беруть участі в бойових діях.

Там згадується про 50 британських військовослужбовців, 17 латвійських, 15 французьких, 14 американських і один військовослужбовець із Нідерландів.

Однак не вказана інформація про те, де саме перебували ці солдати і які завдання виконували.