Туреччина розпочала постачати газ у Болгарію

Енергетична безпека

Контракт розрахований на 13 років.

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Болгарія зможе отримувати з Туреччини 1,5 млрд куб. м зрідженого природного газу на рік, повідомляє телеканал Sözcü.

Церемонія пуску газу відбулася на турецькому терміналі Marmara Ereğlisi у Мармуровому морі. Обсяг першої партії палива — 55 млн куб. м.

Такий крок важливий для енергетичної безпеки всієї Європи, підкреслив на церемонії міністр енергетики Болгарії Росен Хрістов. Він зауважив, що країни планують розширювати співпрацю.

На сьогодні щоденний об'єм зрідженого газу, що видобуває Туреччина, сягає 161 млн кубометрів.

Угода про постачання газу була підписана 3 січня.

Нагадаємо, нещодавно Туреччина закінчила будівництво газопроводу, який з'єднує родовище Сакар'я у Чорному морі з наземним розподільним терміналом. Вже наступного тижня це паливо почне надходити до турецької газотранспортної системи.

Раніше Анкара відкрила кілька родовищ газу у Чорному морі.