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Україна підписала меморандум із USAID щодо інвестиційної підтримки країни

Україна підписала меморандум із USAID щодо інвестиційної підтримки країни © Денис Шмигаль / Телеграм

Автор тексту: Олександра Стара

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) та USAID допоможуть Києву залучити приватні інвестиції в сектори, які мають першочергове значення для економіки.