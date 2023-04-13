драйвери економіки

Україна підписала меморандум із USAID щодо інвестиційної підтримки країни

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Україна підписала меморандум із USAID щодо інвестиційної підтримки країни
Україна підписала меморандум із USAID щодо інвестиційної підтримки країни © Денис Шмигаль / Телеграм
Автор тексту: Олександра Стара

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) та USAID допоможуть Києву залучити приватні інвестиції в сектори, які мають першочергове значення для економіки.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.

Підписаний на полях Spring Meetings меморандум підтримуватиме пріоритетні інвестиційні проєкти та відновлення економіки.

За словами Шмигаля, приватний капітал є невід’ємною складовою відновлення та сталого зростання України.

«Тому іноземні інвестиції будуть одним із драйверів нашої економіки», – заявив глава українського уряду.

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