У парламенті запрацює Офіс з підтримки євроінтеграційних законопроєктів
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Очікується, що новостворена платформа полегшить адаптацію українського законодавства до положень права Євросоюзу.
Про це повідомив голова Верховної ради Руслан Стефанчук.
За його словами, Офіс додасть нової якості прийнятим законам і стане дієвим інструментом для того, аби забезпечити відповідність всіх законодавчих ініціатив ЄС.
Основними завданнями Офісу в стінах Ради будуть експертна, аналітична, інформаційна та документальна підтримка комітетів українського парламенту під час опрацювання євроінтеграційних законопроектів.
Новостворена платформа працюватиме за рахунок міжнародної технічної допомоги.
Вчора Європарламент і Верховна Рада вперше провели спільне засідання. Голови комітетів обговорили подальший шлях України щодо процесу вступу до Євросоюзу. Також європарламентарі продемонстрували солідарність із Києвом, який все ще бореться з російським вторгненням.