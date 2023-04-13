Швейцарія виділить Україні 1,7 мільярда доларів до 2028 року

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Кошти будуть надані в межах стратегії міжнародного співробітництва на 2025-2028 роки, яку анонсувало швейцарське МЗС.

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Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, повідомляє SwissInfo.

Під час виступу на зустрічі Групи Світового банку (WBG) і Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні, Кассіс також підкреслив важливість Луганської декларації щодо плану відновлення України. Йдеться про документ. який був підписаний за підсумками першої Міжнародної конференції з відновлення України, яка відбулася в швейцарському місті Лугано в липні 2022 року.

Раніше Швейцарія оголосила про виділення 140 млн франків на гуманітарну допомогу Україні та Молдові. З них більша частина коштів — 114 млн франків призначена для України. 26 млн нададуть Молдові. На ці гроші планується зробити укриття для шкіл, відремонтувати лікарні та об'єкти енергетичної інфраструктури.

До цього країна вже виділила для підтримки України 1,3 млрд франків. З них 270 млн на допомогу мешканцям України, 1,03 млрд — для підтримки близько 75 тисяч українців, які втекли від війни в Швейцарію.