ЄС запровадив санкції проти ПВК «Вагнера» та медіаорганізації РІА «ФАН»

Рішення Євросоюзу

Фреска із зображенням логотипу ПВК «Вагнера» на стіні в Белграді, Сербія, 19 січня 2023 року

У Європейському Союзі зазначаються, що РІА «ФАН» входить до російської медіагрупи, опікунську раду якої очолює керівник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин.

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Про це повідомили в Офіційному журналі ЄС.

«ПВК "Вагнер" очолила напади на українські міста Соледар та Бахмут у січні 2023 року та бере активну участь у загарбницькій війні Росії проти України. Так, група "Вагнера" несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», — зазначили у рішенні.

У повідомлені також додали, що медіаорганізації РІА «ФАН» залучена до поширення пропаганди та дезінформації щодо повномасштабної війни РФ проти України.

«РІА "ФАН" називає повномасштабну війну РФ проти України місією протидії "українським нацистам" та пропагує дії групи Вагнера. Тому РІА "ФАН" матеріально підтримує дії та політику, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», — наголосили в ЄС.

Нагадаємо, 12 квітня США запровадили санкції проти понад 120 юридичних та фізичних осіб. Серед них є приватна військова компанія РФ, що базується в КНР, яка надала ПВК «Вагнер» супутникові знімки територій України.

До цього про санкції, зокрема і щодо об'єктів безпеки, пов'язаних з групою «Вагнера» оголосила Канада.

Раніше Сейм Литви визнав ПВК «Вагнера» терористичною організацією.