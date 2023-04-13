13 квітня в Україні відзначатимуть День працівників оборонної промисловості

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

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«13 квітня 2022 року українська ракета допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Завдяки нашому "Нептуну" ворожий флагман відправився саме туди, де йому й місце, як і всім іншим російським військовим кораблям.Саме тому 13 квітня відсьогодні буде щороку відзначатися як професійний день усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України», — зазначив Зеленський у Telegram.

Також під час традиційного вечірнього відеозвернення президент України зазначив, що було несправедливо, що досі в країні не було такого спеціального дня для вшанування усіх, хто створює українську зброю.

«Це люди, які створюють наші гармати – 155 міліметрів, які зараз на полі бою і щодо яких чуємо лише позитивні відгуки від наших бійців», — наголосив він.

Також Зеленський розповів, що він провів сьогодні особливий формат роботи з керівниками українського оборонного сектору, а також командувачами, розвідкою та Офісом. Орім цього президент провів нараду щодо євроінтеграції України.

«Мета нашої держави – абсолютно досяжна. Україна буде інтегрованою з усіма інституціями та практиками Євросоюзу, набуде повноправне членство. З нашого боку – повна готовність», — підкреслив голова держави.