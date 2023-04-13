63-річний українець підпалив себе перед консульством у Кракові

трагедія в польщі

Він звернувся до українських чоловіків, які зібралися перед будівлею установи, із закликом «повернутися на батьківщину і захищати країну від росіян».

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Про це повідомляє RMF24.

Потім 63-річний українець підпалив себе легкозаймистою речовиною і почав бігти. Поліцейський патруль разом зі свідком погасили пожежу і викликали швидку.

Наразі чоловік перебуває у лікарні, його стан важкий та небезпечний для життя.

На місці працює поліція, про інцидент повідомили прокурора.

На спробу самоспалення відреагували й в українському міністерстві закордонних справ.

Речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі «Укрінформу», що Генеральне консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями в розслідуванні причин та всіх обставини трагедії. Консули також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину та встановлюють зв‘язок із його рідними.