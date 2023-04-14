Внаслідок сходження лавини у Альпах загинули три італійські лижники

Трагедія в Аоста

Лавина у Ле-Контамін-Монжуа, Франція, 9 квітня 2023 року.

Їх тіла знайшла команда гірських рятувальників в прикордонній зоні між Францією та Італією.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Чоловіки потрапили під лавину в долині Аоста 13 квітня, коли проходили курси гірських гідів. Їхньому інструктору вдалося вижити та сповістити екстрені служби про подію.

Через негоду французькі та італійські рятувальники не змогли одразу дістатися до місця трагедії. 14 квітня Національний альпійський рятувальний корпус відновив пошуки.

За даними ANSA, серед загиблих — 37-річний офіцер фінансової поліції Еліа Мет, 39-річний чемпіон з гірських лиж Лоренцо Хольцкнехт, а також 44-річний лижний інструктор Сандро Дубланк.

Тіла лижників доставили в італійське місто Аоста для офіційного опізнання.

Нагадаємо, минулого тижня щонайменше чотири людини загинули і ще дев'ять — зазнали поранень внаслідок сходження лавини на льодовику Армансетт у французьких Альпах.