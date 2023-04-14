В Україні завершили опалювальний сезон

розпочато підготовку до наступного

І вже розпочали підготовку до наступного.

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Про це повідомив очільник Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

Він подякував газовикам, які «безпосередньо забезпечували видобуток і постачання блакитного палива та відновлювали пошкоджені об'єкти», незвважаючи на російські обстріли та постійну небезпеку.

«Дякую керівникам міст та областей, з якими ми тісно працювали протягом цієї найважчої зими, залишаючись на зв'язку 24/7 та оперативно вирішуючи всі питання», – додав Чернишов.

Очільник компанії зауважив, що «отриманий за минулий рік досвід допоможе українцям гідно пройти й наступну зиму».