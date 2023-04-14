Грантова угода: Японія виділила 400 мільйонів доларів на відновлення України

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та старший заступник генерального директора агентства JICA Хідея Кобаясі, 14 квітня 2023 року.

Кошти передадуть в межах Програми екстреного відновлення, направленого на українську критичну інфраструктуру.

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Про це повідомили у Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відповідну Грантову угоду підписали міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та старший заступник генерального директора агентства JICA (японська урядова організація з надання технічної, грантової допомоги та пільгових кредитів урядам іноземних держав — ред.) Хідея Кобаясі.

«Це вже друга грантова угода підписана з агентством міжнародного співробітництва JICA. Така підтримка дозволяє нам оперативно та якісно реалізовувати проєкти зі швидкого та гуманітарного відновлення. Насамперед йдеться про забезпечення базових потреб наших громадян та відновлення критичної інфраструктури», — зазначив Кубраков.

Кошти направлять на медобладнання, водопостачання, енергетичне та транспортне обслуговування, а також на обладнання для гуманітарного розмінування та надання освітніх послуг та інше.

Окрім цього, уряд Японії виділить 70 мільйонів доларів грантової підтримки для відновлення України через механізм Програми розвитку ООН.

Загалом, згідно з домовленістю між Києвом та Токіо, Японією має направити на відновлення України понад $600 млн.

Нагадаємо, у березні президент України Володимир Зеленський та японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда підписали угоду про глобальне партнерство між країнами.