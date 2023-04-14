Канада відправила усі вісім обіцяних Україні танків «Леопард 2»

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Один із танків «Леопард 2», які Канада передала Україні, 14 квітня 2023 року.

Танки вже прибули до Польщі, звідти їх згодом відправлять ЗСУ.

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Про це у Twitter це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

Вона додала, що Канада «продовжить підтримувати Україну й надавати українцям засоби, необхідні їм для боротьби й перемоги у війні».

Нагадаємо, 11 квітня очільниця канадського Міноборони анонсувала передачу ЗСУ зброї від компанії Colt Canada. У цьому пакеті військової допомоги буде 21 тисяча штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйони набоїв.

У березні Канада відправила в Україну чотири танки «Леопард 2» на додачу до переданих раніше чотирьох.

До цього канадська міністерка оборони Аніти Ананд заявила, що Оттава готує для Києва новий пакет військової допомоги. У нього увійдуть чотири танки «Леопард 2», а також близько 8 000 снарядів калібру 155 мм, понад 1 800 одиниць 105 мм навчальних боєприпасів для танків і 12 зенітних ракет для підтримки систем протиповітряної оборони.