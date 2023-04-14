Китай, ймовірно, схвалив «надання летальної допомоги» Росії в її війні проти України – WP
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«Злиті» таємні документи Пентагону свідчать, що Пекін, начебто, планував замаскувати військову техніку під цивільні речі.
Про це пише The Washington Post.
Центральна військова комісія Китаю «схвалила поступове постачання» зброї з умовою «тримати це в таємниці». Таку інформацію, начебто, отримали американські військові під час прослуховування Служби зовнішньої розвідки РФ.
«Ми не бачили доказів того, що Китай передав зброю або надав летальну допомогу Росії. Але ми, як і раніше, стурбовані і продовжуємо уважно стежити», – сказав у коментарі WP неназваний чиновник адміністрації президента Джо Байдена.
Таку ж оцінку підтвердив інший високопосадовець з Міноборони США.
Сьогодні глава МЗС КНР Цінь Ґан на пресконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок заявив, що «Пекін не передаватиме зброю сторонам воєнних дій і, відповідно до норм і законів, регулюватиме експорт товарів подвійного призначення».
«Щодо експорту військової продукції, Китай дотримується розсудливої та відповідальної позиції», – наголосив міністр закордонних справ.
Чиновник також додав, що Пекін хоче посприяти лише мирному врегулюванню ситуації.
Учора ФБР арештували підозрюваного у справі про витік даних з Пентагону. Йдеться про 21-річного нацгвардійця Джека Тейшера. Він керував групою Thug Shaker Central, де останніми місяцями були опубліковані секретні документи американської розвідки.
Раніше президент США Джо Байден розповів, що витік з Пентагону не розсекретив останніх документів розвідки та військових. Він також анонсував «наближення» результатів розслідування.
Нагадаємо, десятки американських секретних документів, що з'явилися в мережі, були розміщені на платформі Discord та нібито є секретними даними Пентагону та американської розвідки. Вони містять інформацію про постачання Україні зброї та плани щодо контрнаступу ЗСУ.