Китай, ймовірно, схвалив «надання летальної допомоги» Росії в її війні проти України – WP

витік таємних даних

Президент Росії Володимир Путін і голова Китаю Сі Цзіньпін виголошують тости під час вечері в Кремлі, 21 березня 2023 року

«Злиті» таємні документи Пентагону свідчать, що Пекін, начебто, планував замаскувати військову техніку під цивільні речі.

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Про це пише The Washington Post.

Центральна військова комісія Китаю «схвалила поступове постачання» зброї з умовою «тримати це в таємниці». Таку інформацію, начебто, отримали американські військові під час прослуховування Служби зовнішньої розвідки РФ.

«Ми не бачили доказів того, що Китай передав зброю або надав летальну допомогу Росії. Але ми, як і раніше, стурбовані і продовжуємо уважно стежити», – сказав у коментарі WP неназваний чиновник адміністрації президента Джо Байдена.

Таку ж оцінку підтвердив інший високопосадовець з Міноборони США.

Сьогодні глава МЗС КНР Цінь Ґан на пресконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок заявив, що «Пекін не передаватиме зброю сторонам воєнних дій і, відповідно до норм і законів, регулюватиме експорт товарів подвійного призначення».

«Щодо експорту військової продукції, Китай дотримується розсудливої та відповідальної позиції», – наголосив міністр закордонних справ.

Чиновник також додав, що Пекін хоче посприяти лише мирному врегулюванню ситуації.

Учора ФБР арештували підозрюваного у справі про витік даних з Пентагону. Йдеться про 21-річного нацгвардійця Джека Тейшера. Він керував групою Thug Shaker Central, де останніми місяцями були опубліковані секретні документи американської розвідки.

Раніше президент США Джо Байден розповів, що витік з Пентагону не розсекретив останніх документів розвідки та військових. Він також анонсував «наближення» результатів розслідування.

Нагадаємо, десятки американських секретних документів, що з'явилися в мережі, були розміщені на платформі Discord та нібито є секретними даними Пентагону та американської розвідки. Вони містять інформацію про постачання Україні зброї та плани щодо контрнаступу ЗСУ.