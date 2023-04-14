Крок до правосуддя: в ЄС прокоментували вирок лідеру молдовської партії «Шор»

РІШЕННЯ суду

Йдеться про рішення Апеляційного суду Кишинева про заочне засудження до 15 років позбавлення волі бізнесмена-втікача та очільника проросійської опозиційної партії «Шор» Ілана Шора.

Реклама Читати продовження

«Вирок Апеляційного суду Кишинева прокремлівському втікачу Ілану Шору, якого засудили до 15 років ув'язнення за банківське шахрайство на 1 млрд доларів у 2014 році, є значним кроком на шляху до правосуддя та боротьби з корупцією. ЄС продовжуватиме підтримувати Молдову в процесі реформ», — написала речниця Єврокомісії Набіла Массралі у Twitter.

Нагадаємо, 13 квітня президентка Молдови Мая Санду повідомила Шора засуджено до ув'язнення з конфіскацією його активів.

«Цього ми вимагали, щоб повернути людям справедливість. Цього вимагали громадяни – щоб ті, хто краде, повернули гроші, а на чолі усього став закон.Тільки так справедливість може отримати свою легітимність через юридичні рішення, які карають злодіїв», — зазначила вона у Facebook.

Шор є одним із фігурантів справи щодо виведенням 1 млрд доларів із банківської системи Молдови. В країні це назвали «крадіжкою століття». Скандал, пов'язаний із фінансовими махінаціями лідера партії «Шор» розгорівся у 2015 році. Наразі засуджений перебуває за межами Молдови.

Партія «Шор» неодноразово організовувала антиурядові акції протесту. Зокрема, у грудні 2022 року представники партії влаштували акцію біля будівля молдавського парламенту, закликаючи до проведення дострокових виборів та призначення лідера партії прем’єр-міністром.