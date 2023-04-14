МВФ надасть Україні іще 1,8 млрд доларів двома траншами

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

МВФ надасть Україні у 2023 році іще 1,8 млрд доларів.

Київ розраховує отримати кошти протягом 2023 року у межах затвердженої МВФ програми розширеного фінансування України (EFF).

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Про це повідомили на сайті Міністерства фінансів України.

«Нещодавно МВФ прийняв історичне рішення щодо фінансової програми для воюючої країни. Вдячний коллегам за необхідну та своєчасну допомогу. Нова програма розширеного фінансування стане вагомим внеском у фінансування цьогорічного дефіциту бюджету та створить підґрунтя для відбудови країни та вступу до ЄС», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, у березні 2023 року Рада директорів Міжнародного валютного Фонду затвердила нову чотирирічну програму EFF для України у розмірі $15,6 млрд. Перший транш у $2,7 млрд вже надійшов до українського держбюджету.

До цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що завдяки МВФ та країнам G7 Київ отримає доступ до 115 млрд доларів довгострокової підтримки.

Раніше Україна підписала меморандум із USAID щодо інвестиційної підтримки країни. Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) та USAID допоможуть Києву залучити приватні інвестиції в сектори, які мають першочергове значення для економіки.