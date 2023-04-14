Мінспорту заборонило українським збірним брати участь в одних змаганнях зі спортсменами з РФ та Білорусі

офіційний наказ

Мінспорту заборонило українським збірним брати участь у одних змаганнях зі спортсменами з РФ та Білорусі

Відповідний наказ стосується офіційних делегацій національних збірних команд олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю.

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Про це йдеться на сайті Міністерства молоді та спорту України.

Департаменти зобов’язані відкликати з відряджень українські делегації, якщо стане відомо про участь у відповідних змаганнях спортсменів Російської Федерації та/або Республіки Білорусь.

Всеукраїнським спортивним федераціям рекомендовано «здійснювати моніторинг можливої участі» російських та білоруських збірних у міжнародних спортивних змаганнях та «своєчасно інформувати Мінмолодьспорт у разі виявлення таких фактів», заначають у відомстві.

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Нагадаємо, 28 березня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) видав рекомендації щодо поступового повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань як нейтральних — без прапору, гімну та іншої символіки.

Спортсмени з двох країн були відсторонені від більшості елітних міжнародних спортивних змагань з березня минулого року після вторгнення Росії в Україну.