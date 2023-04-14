Міського голову Полтави Олександра Мамая звільнили

Гучне звільнення

Це відбулося за рішенням Вищого антикорупційного суду.

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Про звільнення повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі. Вирок суду набув чинності 4 квітня.

Олександра Мамая визнано винним у розтраті майна, зловживанні службовим становищем, а також у навмисному внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, через що місцевий бюджет зазнав збитків на понад 570 тис. гривень.

Рішення про його звільнення видано Полтавським місьвиконкомом 12 квітня.

Олександр Мамай вперше став мером Полтави у 2010 році. У 2018 році міськрада проголосувала за його відставку, звинувативши в порушенні Конституції. У листопаді 2020 року Мамая знову обрали міським головою.

У грудні минулого року йому повідомили про підозру в розголошенні відомостей про розміщення позицій Сил оборони України.

Наразі обов'язки мера виконує секретар Полтавської міськради, голова фракції «Європейська солідарність» Андрій Карпов.