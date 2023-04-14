На тлі протестів: кількість страт в Ірані у 2022 році зросла на 75%

Придушення свободи

Кількість страт в Ірані у 2022 році зросла на 75 відсотків

Минулого року були повішені 582 людини. Це найвищий показник за сім років.

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У 2021 році повісили 333 людини, йдеться у звіті організацій Iran Human Rights (IHR) та «Разом проти смертної кари» (ECPM). В документі засуджують спробу керівництва Ірану «посіяти страх» серед населення після спалаху протестів у країні.

Директор IHR Махмуд Амірі Могаддам сказав, що міжнародне засудження стримувало Тегеран, але додав, що Іран продовжує використовувати страти для залякування громадськості.

Різке зростання кількості страт відбулося на тлі масових протестів, які минулоріч охопили країну і продовжуються нині. За повідомленням Human Rights Activists News Agency, станом на лютий 2023 року в Ірані були заарештовані близько 20 тисяч мітингувальників. Понад 500 осіб, у тому числі 70 неповнолітніх, вбиті під час придушення масових акцій. Понад 100 затриманим протестувальникам загрожує смертна кара.

Протести розпочалися після затримання так званою «поліцією моралі» за неправильне носіння хіджабу 22-річної Махсу Аміні. Невдовзі вона потрапила в лікарню, а за кілька днів — померла. У день похорону дівчини почалися протести, які згодом поширилися на всю країну. Учасниці акцій спалюють хіджаби та обрізають волосся: так вони протестують і проти закону про носіння хіджабу жінками, який діє в країні з 1983 року.