На Чернігівщині очікується найбільший паводок за останні десять років – ОВА

стихійне лихо

Є загроза 22 населеним пунктам, в яких проживають чотири тисячі осіб.

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Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус під час пресконференції в Медіацентрі «Україна».

Він зазначив, що найкритичніша ситуація на річці Дніпро. Станом на сьогодні вже сім населених пунктів підтоплені.

На місцях працюють громади та прикордонники, які прийшли на допомогу, додав Чаус.

Третій (червоний) рівень небезпеки прогнозують і для Черкаської, Полтавської та Кіровогродської областей на період з 14 по 17 квітня. За повідомленням директора Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, внаслідок значних скидів води для пропуску весняного водопілля через водосховище Дніпровського каскаду триватиме затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових територій в зазначених областях.

Стихійне лихо спіткало й Київщину – в області розмило дамбу, вулиці Іванкова затоплені водою. Причиною стихійного лиха стали тривалі опади.

На початку квітня поблизу Краматорська прорвало дамбу. Через танення снігу прорвало шлюз, внаслідок чого підтоплені 260 будинків на 30 вулицях двох селищ.