Новий міністр оборони Китаю відвідає Росію

китайсько-російські відносини

У період з 16 по 19 квітня Лі Шанфу зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу та іншими військовими чиновниками.

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Про це повідомляє France 24.

Візит Лі підкреслює посилення взаємодії Китаю з Росією, з якою він значною мірою погодив свою зовнішню політику. Таким чином, Пекін намагається змінити світовий порядок і зменшити вплив Сполучених Штатів та інших західних демократій, пише агентство.

Зазначимо, що це буде перший закордонний візит Шанфу після його призначення на посаду глави Міноборони в березні.

На початку квітня посол Китаю в ЄС Фу Цун сказав, що російсько-китайська спільна заява про відсутність «безмежних відносин» у лютому 2022 року була спотворена, назвавши «безмежну» «чисто риторичною заявою». Фу також додав, що Пекін не підтримує війну Росії в Україні та не надає Кремлю зброю.

Така оцінка посла збігається з висновками аналітиків ISW від 21 березня про те, що Путін не зміг отримати вигоди від безмежного двостороннього партнерства з Китаєм, на які він, ймовірно, сподівався під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Москві між 20-22 березня.