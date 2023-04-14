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5 загиблих та 15 поранених внаслідок обстрілу Слов'янська
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З-під завалів будинку дістали живу дитину, але вона згодом померла у кареті «швидкої».
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Про це повідомила радниця з комунікацій керівника ОП Дарія Зарівна.
Раніше про кількість загиблих та поранених станом на 18.00 розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Триває рятувальна операція.
Армія РФ завдала одразу кілька ударів ракетами С-300 по житловим кварталам міста, зруйнувала три багатоповерхівки, пошкодила школу.
Також атакували Краматорськ та Костянтинівку, там постраждалих немає.