5 загиблих та 15 поранених внаслідок обстрілу Слов'янська

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З-під завалів будинку дістали живу дитину, але вона згодом померла у кареті «швидкої».

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Про це повідомила радниця з комунікацій керівника ОП Дарія Зарівна.

Раніше про кількість загиблих та поранених станом на 18.00 розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Триває рятувальна операція.

Армія РФ завдала одразу кілька ударів ракетами С-300 по житловим кварталам міста, зруйнувала три багатоповерхівки, пошкодила школу.

Наслідки обстрілу Слов'янська, 14 квітня © Донецька ОВА

Наслідки обстрілу Слов'янська, 14 квітня © Донецька ОВА

Також атакували Краматорськ та Костянтинівку, там постраждалих немає.