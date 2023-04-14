Пентагон заборонив військовим завантажувати секретні документи на відкритих платформах

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Також їх застерегли від обговорення секретної інформації з неуповноваженими особами.

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Про це йдеться у пам'ятці, виданій заступником міністра оборони Кетлін Хікс, пише Guardian. Записка нагадує про процедури поводження з засекреченими файлами.

Розпорядження забороняє військовим завантажувати документи з грифами секретності з відкритих сайтів, оскільки вони можуть бути пов’язані з іноземними ворогами або містити шкідливий код, що може становити кіберзагрозу для інформаційних систем Пентагону.

Записка була надіслана за день до арешту 21-річного американського військового Джека Тейшейри, який більше року публікував секретні документи на платформі Discord.

У розпорядженні військовослужбовець не згадується, натомість йдеться лише про «несанкціоноване розголошення документів, які нібито є секретними документами Міністерства оборони та розвідувального співтовариства».

Пам'ятка також забороняє військовослужбовцям обговорювати секретні документи з журналістами, членами Конгресу чи іншим персоналом. Їх пропонують спрямовувати до прессцентру чи юридичних департаментів.