Попри протести: суд Франції підтвердив конституційність пенсійної реформи

ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ

Відповідне рішення хвалила Конституційна рада країни. Закон передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років.

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Про це повідомляє видання Le Monde.

Водночас у законі скасували шість пунктів, які на думку представників Ради не є ключовими для суті реформи. Зокрема, щодо підвищення зайнятості літніх працівників.

Також суд відхилив клопотання опозиції щодо проведення референдуму стосовно альтернативного законопроєкту, який зберігає пенсійний вік на рівні 62 років.

За даними Reuters, законопроєкт мають опублікувати протягом кількох днів і таким чином він офіційне набуде законної сили.

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«Міністр праці Олів'є Дюсопт заявив, що закон набуде чинності 1 вересня, як і планувалося спочатку, відкинувши прохання профспілок не оприлюднювати його всупереч величезній громадській опозиції», — зазначили у виданні.

Тим часом представники опозиції обіцяють продовжити акції протесту попри рішення суду.

Натомість французька опозиція заявляє, що протести продовжаться попри судове рішення.

«Доля пенсійної реформи ще не вирішена, і останнє слово скаже народ», — наголосила у Twitter лідерка ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен.

Нагадаємо, останніми місяцями у Франції не вщухають протести через ухвалення урядом пенсійної реформи, що передбачає підвищення мінімального пенсійного віку до 64 років. Задля ухвалення непопулярної реформи президент Еммануель Макрон та прем’єр-міністерка Елізабет Борн використали статтю 49.3 Конституції. Скандальний закон міг не пройти через Національну асамблею.

Рішення прийняти закон в обхід парламенту викликало обурення у громадян. У Франції відхилили вже два вотуми недовіри уряду, які внесла опозиція. Вони не набрали необхідної кількості голосів. Проте французи продовжують виказувати своє невдоволення за допомогою загальнонаціональних протестів.

З огляду на це, прем'єр-міністерка пообіцяла більше не вдаватися до статті 49.3 окрім проєктів, що стосуються змін у бюджеті.