Президент Литви ветував закон про санкції для громадян РФ та Білорусі

Урівняння обмежень

Президент Ґітанас Науседа хоче зрівняти санкційні обмеження для росіян та білорусів.

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Про це повідомляє пресслужба литовського президента.

«Прийнятий Сеймом закон встановлює 7 різних обмежувальних заходів, 4 з яких стосуватимуться як громадян Росії, так і Білорусі, а 3 – лише громадян Росії. Президент підтримує мету закону щодо застосування обмежувальних заходів до громадян Росії та Білорусі через військову агресію, здійснену цими державами проти України, але зазначає, що немає підстав для встановлення різного правового регулювання для громадян двох країн», — йдеться у повідомлені.

На думку Науседи, Литва повинна послідовно дотримуватися своєї принципової позиції, що «і Росія, і Білорусь є країнами-агресорами по відношенню до України, як у здійсненні зовнішньої політики, так і в національному законодавстві».

«У Литві ми чудово розуміємо, що війна проти України, яку Росія веде вже другий рік разом зі своїм союзником Білоруссю, настільки зблизила двох агресорів, що вони обидва несуть загрозу не лише своїм сусідам, а й всій Європі... Відомо, що в обох цих країнах досі є люди, які не підтримують або навіть виступають проти режимів, які здійснюють військові злочини, двері для них завжди були і будуть відкриті. Проте з точки зору національної безпеки Литви немає підстав для різної оцінки громадянами Білорусі та Росії», — наголосив президент.

У своєму указі Науседа запропонував Сейму Литви застосувати всі 7 обмежувальних заходів до громадян РФ та Білорусі.

«Глава країни також пропонує новий інструмент забезпечення національної безпеки. Вето Президента пропонує закріпити в законі про обмежувальні заходи правовий механізм, який би спростив процедуру анулювання вже виданих національних віз і посвідок на тимчасове або постійне проживання, а також полегшив депортацію осіб, які порушили законодавство про міжнародні санкції чи обмежувальні заходи», — додали у повідомлені.

Нагадаємо, 6 квітня Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо офіційного запрошення України приєднатися до НАТО.

До цього в Литві призупинили прийом заявок на громадянство від росіян та білорусів. Крім того, від громадян РФ та Білорусі призупинили прийом заяв на отримання віз, ВНЖ та заборонити їм і купівлю нерухомості в країні.