ВИТОК ДАНИХ

Арешт Джека Тейшейра у Дайтоні, штат Массачусетс. 14 квітня 2023 року.

Вранці нацгвардієць США Джек Тейшейр, якого підозрюють у причетності до витоку секретної інформації американської розвідки постав перед судом.

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Про це повідомляє CNN.

Наразі слухання щодо тримання під вартою Тейшейра призначено на 19 квітня. До цього часу він залишатиметься під вартою.

Під час швидкого слухання по справі про «злив» секретів Пентагону Тейшейру пред'явили два звинувачення за нібито розміщення секретних документів в інтернеті.

«Згідно з судовими документами, два обвинувачення полягають у несанкціонованому зберіганні та передачі інформації про національну оборону та несанкціонованому вилученні та зберіганні секретних документів або матеріалів», — зазначає CNN.

Нагадаємо, 13 квітня ФБР арештували 21-річного військовослужбовця з Нацгвардії США заарештували в будинку в Норт-Дайтоні, штат Масачусетс, США.

За даними The New York Times, він керував групою Thug Shaker Central, де останніми місяцями були опубліковані секретні документи американської розвідки.

Раніше президент США Джо Байден розповів, що витік з Пентагону не розсекретив останніх документів розвідки та військових. Він також анонсував «наближення» результатів розслідування.

Нагадаємо, десятки американських секретних документів, що з'явилися в мережі, були розміщені на платформі Discord та нібито є секретними даними Пентагону та американської розвідки. Вони містять інформацію про постачання Україні зброї та плани щодо контрнаступу ЗСУ.