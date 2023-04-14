Підозрюють у шпигунстві: у Швеції заарештували росіянку

Затримання у Скандинавії

Громадянку РФ затримали на нафтопереробному заводі у Гетеборзі.

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Її підозрюють у корпоративному шпигунстві. Про це повідомляє TV4 Nyheterna.

Зазначається, що спецоперацію правоохоронці проводили 13 квітня в умовах суворої секретності. Для допитів були викликані кілька людей з різних місць. Подробиці поліція та прокуратура не надають.

«Розслідування перебуває на початковому етапі, і через конфіденційність попереднього розслідування ми нічого не можемо сказати», — зазначили у поліції.

На заводі підтверджують проведення слідчих дій поліцією і кажуть, що жінка, яку затримали, була одним із субпідрядників.

Раніше повідомлялося, що Норвегія висилає 15 працівників посольства Росії, які фактично займалися шпигунством під дипломатичним прикриттям.