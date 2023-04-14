Рейси у Вільнюс тимчасово призупинять на час саміту НАТО

вимоги безпеки

11-12 липня в Литві з урахуванням вимог безпеки Північноатлантичного альянсу будуть заборонені всі польоти в повітряному просторі в радіусі 30 км від виставкового центру «Літекспо».

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Про це пише Delfi.

Обмеження діятимуть трохи довше доби.

За даними литовських аеропортів, понад 100 рейсів з Вільнюса будуть скасовані через це 26-годинне обмеження. Пасажирів завчасно проінформують про заплановані скасування.

Також відзначають, що через більш високий, ніж зазвичай, рух літаків і завантаженість аеропортів Вільнюса і Каунаса також можливі збої і затримки в авіасполученні.

Окрім тимчасових змін в повітряному просторі столиці, очікуються також заборони на польоти малої авіації, повітряних куль і безпілотників над територією Литви.

У виданні зазначають, що саміт НАТО в Литві організовується вперше. Це буде найбільша подія в історії країни – литовці очікують 40-50 іноземних делегацій (до 3 000 гостей) і близько 2 000 представників неурядових організацій та міжнародних ЗМІ.