Росія привела Тихоокеанський флот у повну бойову готовність

Маневри РФ

У Міноборони РФ заявили, що зробили це для підвищення здатності військ відбивати «агресію ймовірного супротивника з океанських та морських напрямків».

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У вищий ступінь бойової готовності сили ВМФ привели в рамках раптової перевірки. Про це заявили близько 01.00 за Києвом. Також у заході задіяно частину Повітряно-космічних сил, військові частини і підрозділи забезпечення, йдеться в повідомленні російського відомства.

Керує перевіркою головнокомандувач ВМФ Росії Микола Євменов.

Перевірка Тихоокеанського флоту буде проводитися в три етапи, заявив начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов. Спочатку флот приведуть у повну бойову готовність, будуть перевірені чергові сили ППО й підрозділи авіації. Далі перемістять сили з пунктів базування до районів бойової підготовки, а на третьому етапі флот виконає навчально-бойові завдання.

Під час маневрів відпрацюють, як запобігти розгортанню сил інших країн у південній частині Охотського моря та висадці на Курильських островах та Сахаліні.

Скільки часу триватиме перевірка – не уточнюється.