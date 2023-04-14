РФ відновила свій наступ на Бахмут – британська розвідка

звіт британської розвідки

Цьому сприяло покращення співпраці між російськими силами та бійцями ПВК «Вагнер».

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Про це йдеться в щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

Українська оборона все ще утримує західні райони міста, однак впродовж останніх двох діб зазнавала особливо інтенсивного російського артилерійського вогню.

Штурмові групи «вагнерівців» продовжують вести наступ через центр міста, а російські повітряно-десантні війська змінили частину підрозділів «Вагнера», які забезпечують північний і південний фланги операції, зазначають аналітики.

«Українські сили зіткнулися із серйозними проблемами поповнення запасів, але здійснили впорядкований відхід із позицій, які вони були змушені залишити», – наголошують у розвідці.

Днями британська розвідка повідомила, що РФ відновила активність у Бахмуті та здобула певні успіхи. Швидше за все, російські війська просунулися до центру міста та захопили західний берег річки Бахмутка.

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Москва, ймовірно, створює ротні загони у ключових формуваннях на передовій для ведення бойових дій у містах і посилення боєздатності підрозділів. Роти «Шторму Z» будуть розгорнуті в основному вздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк, де підрозділи Південного військового округу (ПВО) активно ведуть постійні безуспішні наступальні операції.