Словаччина заборонила переробку й продаж українського зерна через пестициди

сувора заборона

Ці токсичні речовини не дозволені в країнах ЄС, так як негативно впливають на здоров’я людини.

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Про це повідомила пресслужба словацького Міністерства сільського господарства.

Рішення про сувору заборону на переробку та збут вже збереженої української агропродукції ухвалене на підставі незадовільних результатів аналізу 1 500 тонн пшениці з України.

«Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій спільно з підпорядкованими організаціями забезпечить відбір зразків усього зерна та борошна з України, що вже зберігається в Словаччині», – йдеться в заяві відомства.

Це питання обговорять глави Мінсільгоспу країн «Вишеградської четвірки», Румунії та Болгарії на завтрашньому спільному засіданні, яке присвячене захисту ринків від імпорту дешевих товарів з України.

У міністерстві не рекомендують ввозити будь-яке українське зерно та продукти його переробки.