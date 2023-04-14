Україна внесла Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни

лідер на ринку рф

Відвідувачі фотографують моделі мобільних телефонів Xiaomi 13 на стенді Xiaomi перед виставкою Mobile World Congress 2023 у Барселоні, 26 лютого 2023 р.

Китайська корпорація досі залишається лідером з продажів смартфонів у Росії.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

У третьому кварталі минулого року Xiaomi збільшила поставки в РФ на 39% порівняно з попереднім тримісячним періодом.

За час повномасштабного російського вторгнення в Україну, корпорація встигла подвоїти свою частку на ринку. У липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42% ринку смартфонів у РФ, маючи перше місце за обсягом продажів.

«За офіційним даними, у 2021 році російський підрозділ Xiaomi отримав виручку на 202 млн. дол. США. Це величезні кошти, з яких сплачуються не менш серйозні суми податків. Потім за рахунок цих самих податків утримується й російська армія, яка сьогодні вбиває українців», – зазначають в НАЗК.

Крім того, китайська компанія зараз активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів. Це може свідчити про наміри компанії відновити повноцінну присутність у Росії, підкреслюють в агентстві.

Нагадаємо, що НАЗК вже внесло 21 компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. Цей список включають до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.