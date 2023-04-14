підтримка союзників

Така програма можлива завдяки МВФ і країнам G7. Вона розрахована на наступні чотири роки.

Реклама Читати продовження

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою у Вашингтоні.

На полях Spring Meetings сторони обговорили реалізацію реформ та подальший рух до відновлення та розвитку. Глава українського уряду підкреслив, що Київ потребує 14 млрд доларів для швидкого відновлення цього року.

«Ця платформа (Міжвідомча координаційна платформа донорів – ред.) — один із найкращих інструментів взаємодії. Дякуємо за лідерство у її створенні. Впевнені, платформа принесе нам позитивні результати в усіх сферах: фінансуванні бюджетного дефіциту, відновленні, конфіскації заморожених російських активів, які й стануть основним джерелом для відбудови України», — наголосив Шмигаль.

Завдяки МВФ і країнам G7 Україна отримає доступ до 115 млрд доларів довгострокової підтримки — Шмигаль © Урядовий портал

Завдяки МВФ і країнам G7 Україна отримає доступ до 115 млрд доларів довгострокової підтримки — Шмигаль © Урядовий портал

Завдяки МВФ і країнам G7 Україна отримає доступ до 115 млрд доларів довгострокової підтримки — Шмигаль © Урядовий портал

Завдяки МВФ і країнам G7 Україна отримає доступ до 115 млрд доларів довгострокової підтримки — Шмигаль © Урядовий портал

Завдяки МВФ і країнам G7 Україна отримає доступ до 115 млрд доларів довгострокової підтримки — Шмигаль © Урядовий портал

Учора Україна підписала меморандум із USAID щодо інвестиційної підтримки країни. Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) та USAID допоможуть Києву залучити приватні інвестиції в сектори, які мають першочергове значення для економіки.