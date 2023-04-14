Уряд Данії скасував прикордонний контроль зі Швецією

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Прикордонний контроль між Швецією та Данією, 22 грудня 2020 року.

Відповідні зміни щодо спрощення пересування для людей, які регулярно перетинають кордон між країнами, набудуть чинності з 12 травня.

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Про це повідомили на сайті Міністерства юстиції Данії.

«Уряд сьогодні повідомив Європейську комісію, що прикордонний контроль у напрямку Швеції буде скасовано...Це означає, що припиняється періодичний в’їзний контроль на сполученні Ересунн та у великих портах на прибуття зі Швеції», — йдеться у повідомлені.

У той же час Данія змінила прикордонний контроль у бік Німеччини.

«Прикордонний контроль триватиме протягом нового тимчасового періоду на 6 місяців, але в новій формі, де більшою мірою буде зосереджено на посиленні зусиль проти транскордонної злочинності в прикордонних районах, а не на контролі на в’їзд», — зазначили в Мінюсті.

У міністерстві додали, що для пасажирів у прикордонній зоні ці зміни мають полегшити проходження контролю.

«Уряд ухвалив прикордонний контроль з боку Німеччини на новий тимчасовий період через те, що ми вважаємо за необхідне протистояти загрозам, з якими стикається Данія. Крім усього іншого, війна в Україні призвела до того, що поточна ситуація з безпекою є невизначеною. Терористична загроза щодо Данії залишається серйозною, а також загроза з боку спецслужб іноземних держав і поточний міграційний тиск у Європі», — заявив міністр юстиції Данії Пітер Хуммельгаард

4 січня 2016 року Данія запровадила тимчасовий контроль на кордоні з Німеччиною, а з 12 листопада 2019 року – зі Швецією.