У заповідника «Києво-Печерська лавра» новий очільник

кадрові зміни

Виконуючим обов’язків генерального директора став науковець Максим Остапенко.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Раніше Остапенко очолював Національний заповідник «Хортиця». З початку повномасштабного вторгнення, науковець став до лав ЗСУ, однак нині повернеться на культурний та релігійний фронти, зазначають у відомстві.

Максим Остапенко став новим в.о. генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» © Міністерство культури та інформаційної політики України

Максим Остапенко є фахівцем в галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт, співавтор дослідження та реставрації унікальних об’єктів підводної спадщини. Також в його портфоліо налічується понад 30 наукових праць з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров’я, питань збереження вітчизняної культурної спадщини.