У найближчі тижні Данія передасть Україні 19 САУ «Цезар»

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Рішення щодо передачі ЗСУ цих артилерійських систем уряд країни ухвалив ще у січні.

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Про це повідомили на сайті Міноборони Данії.

Передача установок «Цезар» передбачалася разом із навчанням українських захисників.

«Наразі навчання й тренування завершені, і українці готові до використання системи», — йдеться у повідомленні.

14 квітня в.о. міністра оборони Данії Троелс Лунд Поулсен відвідав останню групу українців, які проходили підготовку в країні.

«Немає сумніву, що він (САУ «Цезар» — ред.) потрібний, і після завершення курсу підготовки та навчання українці зможуть використовувати його на полі бою, де він принесе очевидну перевагу», — зазначив він.

Наразі Данія вже надала Україні військової підтримки на загальну суму близько 830 млн євро (6,2 млрд данських крон).

Нагадаємо, 10 квітня очільник данського Міноборони розповідав, що артилерійські установки «Цезар» передадуть ЗСУ вже у травні. Також до літа Данія планує поставити в Україну 100 танків «Леопард-1».

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