У Фінляндії почали формувати новий уряд

Зміни у країні

Лідер партії-переможиці парламентських виборів — консервативної «Національної коаліції» — офіційно запустив переговори з іншими політсилами.

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Про це повідомляє Yle

Лідер «Національної коаліції» Петтері Орпо, який, ймовірно, стане новим прем’єр-міністром, передав іншим партіям анкету з 24 запитань, на які вони мають письмово відповісти до 18 квітня. Він зазначив, що хоче дізнатися точку зору представників політсил щодо соціальних змін, фінансів, економічного зростання, науки та освіти.

Є також запитання, чи готова буде партія підтримати урядові ініціативи з важливих для неї питань, якщо при цьому не буде у коаліції.

Він додав, що після цього розпочнуться консультації з кожною окремою політсилою – з усіма, хто пройшов у парламент, і після цього лідер визначиться, з ким починати перемовини про уряд.

«Національна коаліція» може обрати ключовим партнером чи то правих — партію «Справжні фіни», чи то соціал-демократів (SDP), які за результатами виборів опинилися на третьому місці.

Лідерка соціал-демократів та колишня очільниця уряду Санна Марін зазначила, що вважає більш імовірною домовленість «Коаліції» зі «Справжніми фіннами», через те, що переможці виборів поки не дуже активно контактували з SDP.

Водночас Петтері Орпо каже, що від виборів минуло зовсім мало часу і дуже активних контактів не було ще з жодною із партій.

Самі «Справжні фінни» заявили, що готові вести перемови про спільне формування уряду, тільки якщо врахують їхню точку зору з імміграційних питань. Зокрема, вони проти розширення видачі дозволів на проживання тим, хто розраховує тільки на соцзабезпечення.

Нагадаємо, експрем'єрка Санна Марін подала у відставку після поразки на виборах, а восени залишить посаду лідерки SDP.