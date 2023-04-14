підтримка союзників

У 2023 році Україна отримає 3,5 млрд доларів від Японії

Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні потреби, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

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Про це повідомив японський міністр фінансів Сунічі Судзукі під час зустрічі з українським колегою Сергієм Марченком у США.

Сторони обговорили потреби держбюджету України на пріоритетні напрями відновлення та реконструкцію країни, пише пресслужба фінансового відомства.

Марченко підкреслив, що завдяки Японії, яка головує в G7 у 2023 році, на порядку денному міжнародних заходів завжди піднімають питання підтримки Києва.

З початку повномасштабної війни Японія надала Україні 581 млн доларів пільгового фінансування.

Наприкінці березня Токіо виділило $470 млн на допомогу Україні. Кошти спрямують на розмінування та розчищення завалів, а також на відновлення енергетичної інфраструктури та сільського господарства країни.

За спільною оцінкою уряду України, Світового банку, Європейської Комісії та ООН, потреби Києва на швидке відновлення у 2023 році оцінюються в 14,1 млрд доларів.