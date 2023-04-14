Допомога від союзників

Це стало відомо за результатами переговорів між прем'єром України Денисом Шмигалем та міністром економіки Франції Бруно ле Мером.

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Перемови провели на полях саміту Spring Meetings у США, повідомив Денис Шмигаль. Як відзначив прем'єр, частина коштів підуть на відновлення України.

«Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми... Дякуємо за підтримку», — йдеться у повідомленні прем'єр-міністра.

На полях Spring Meetings у Вашингтоні прем'єр України також провів зустріч із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Ще він обговорив ключові питання відбудови України із заступником радника президента США з нацбезпеки, співголовою Координаційної платформи донорів України Майком Пайлом.

Раніше повідомлялося, що Франція станом на лютий 2023 року витратила на прийом та підтримку українців, які опинилися там через війну, вже близько 500 млн євро.

Нагадаємо, Японія планує спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів протягом 2023 року. Також уряд Швейцарії збирається виділити Україні щонайменше ще 1,5 млрд швейцарських франків ($1,7 млрд) до 2028 року.