ЄС готує 11 пакет санкцій і разом із союзниками контролює спроби РФ обійти попередні обмеження

Новий пакет санкцій

Санкції вже уповільнили роботу російської воєнної машини, констатувала комісар ЄС Мейрід Макгіннесс. Наступний же пакет передбачатиме заходи, які не дадуть РФ обходити обмеження.

Реклама Читати продовження

«Європа розгорнула десять пакетів санкцій. У нас буде ще один пакет», — сказала комісар ЄС з питань фінансової стабільності, фінансових послуг та ринків капіталу Мейрід Макгіннесс в інтерв'ю CNBC.

Чим глибше і ефективніше санкції, тим настирливіше РФ намагається їх обійти, наголосила Макгіннесс. Тому крім прийняття подальших обмежень щодо Москви, Брюссель також прагнутиме добитися повноцінного виконання санкцій, щоб фізичним та юридичним особам стало важче ухилятися від них.

За даними мінфіну США, обійти санкції РФ допомагають Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан. На запитання, чи намагатиметься ЄС покарати ці країни, Макгіннесс відповіла, що натомість у Євросоюзі зосередяться на переслідуванні фізичних та юридичних осіб.

ЄС співпрацює зі США, Великобританією, Канадою та Японією, щоб отримати розвіддані про обхід санкцій Росією та протидіяти цьому, сказала Єврокомісар.

Як припинити обхід санкцій, обговорили на Spring Meetings у США високопосадовці та банкіри зі Сполучених Штатів, Європи та Британії, повідомив журналістам Euroactive представник Казначейства США.

Для обходу санкцій РФ використовує ГРУ та ФСБ, зазначили на зустрічі. Вони допомагають владі Росії знайти заборонену для імпорту продуцію, наприклад, боєприпаси чи запчастини, і придбати їх.

Москва стикається з критичною нестачею матеріалів, необхідних для виробництва боєприпасів, підтвердили на Spring Meetings. Адже розвідники та банкіри з західних країн працюють над тим, щоб РФ не могла купити озброєння не лише в державах-союзниках, а і в третіх країнах.