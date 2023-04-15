В Україні відреагували на заборону ввезення сільськогосподарської продукції до Польщі: є зміни, за які нам прикро

ЗЕРНОВІ ПРОБЛЕМИ

За словами міністра сільського господарства України Миколи Сольського, він на наступний день після призначення на посаду його польського колеги зустрівся з ним на кордоні та обговорив те, як далі буде українське зерно рухатися через територію Польщі.

Реклама Читати продовження

Про це під час брифінгу заявив український урядовець.

Він розповів, що зокрема, сторони домовились і про те, що кілька категорій зерна буде лише рухатися транзитом через Польщу.

«Цього тижня був підготовлений текст (угоди – ред.). Але разом з тим, є певні зміни, за які нам прикро і ми шкодуємо – шкодуємо щодо того, що сьогодні відповідними органами Республіки Польща було прийнято рішення зупинити тимчасово з України ввезення будь-якої с\г продукції», – сказав Сольський

«Ми розуміємо цю важку конкуренцію, яка стала наслідком блокування українських портів. Але для всього світу і для будь-якої людини у цьому світі очевидно, що найважча ситуація – в українського фермера. І ми просимо польську сторону брати це до уваги», – також додав міністр.

Тож він висловив сподівання, що у понеділок під час візиту вдасться врегулювати питання експорту з польською стороною.

Сьогодні стало відомо, що Польща заборонила ввозити українське зерно та продовольство. Таке рішення ухвалив тамтешній уряд. Заборона набуває чинності вже сьогодні.

Читайте також: Європейські фермери незадоволені цінами на зерно: до чого тут Україна

Раніше сьогодні стало відомо, що міністри сільського господарства Польщі та України планують підписати угоду щодо експорту. Зустріч урядовців має відбутися у понеділок на території Польщі. Домовленості регулюватимуть питання подальшого експорту українського зерна, проти якого протестують польські фермери.