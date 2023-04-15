В Україні відреагували на заборону ввезення сільськогосподарської продукції до Польщі: є зміни, за які нам прикро
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За словами міністра сільського господарства України Миколи Сольського, він на наступний день після призначення на посаду його польського колеги зустрівся з ним на кордоні та обговорив те, як далі буде українське зерно рухатися через територію Польщі.
Про це під час брифінгу заявив український урядовець.
Він розповів, що зокрема, сторони домовились і про те, що кілька категорій зерна буде лише рухатися транзитом через Польщу.
«Цього тижня був підготовлений текст (угоди – ред.). Але разом з тим, є певні зміни, за які нам прикро і ми шкодуємо – шкодуємо щодо того, що сьогодні відповідними органами Республіки Польща було прийнято рішення зупинити тимчасово з України ввезення будь-якої с\г продукції», – сказав Сольський
«Ми розуміємо цю важку конкуренцію, яка стала наслідком блокування українських портів. Але для всього світу і для будь-якої людини у цьому світі очевидно, що найважча ситуація – в українського фермера. І ми просимо польську сторону брати це до уваги», – також додав міністр.
Тож він висловив сподівання, що у понеділок під час візиту вдасться врегулювати питання експорту з польською стороною.
Сьогодні стало відомо, що Польща заборонила ввозити українське зерно та продовольство. Таке рішення ухвалив тамтешній уряд. Заборона набуває чинності вже сьогодні.
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Раніше сьогодні стало відомо, що міністри сільського господарства Польщі та України планують підписати угоду щодо експорту. Зустріч урядовців має відбутися у понеділок на території Польщі. Домовленості регулюватимуть питання подальшого експорту українського зерна, проти якого протестують польські фермери.