В Єрусалимі у Храмі Гробу Господнього зійшов благодатний вогонь

ДИВО БЛАГОДАТНОГО ВОГНЮ

Церемонія сходження благодатного вогню характерна для православної гілки християнства та щорічно відбувається у переддень Великодня.

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У Старому місті Єрусалима у Храмі Гробу Господнього у Велику суботу, що відзначається цьогоріч 15 квітня зійшов благодатний вогонь.

Поблизу храму зібралися тисячі вірян, щоб побачити сходження благодатного вогню. Безпосередньо до Храму змогли потрапити близько двох тисяч людей, про це пише Times of Israel.

Збереження правопорядку під час церемонії забезпечували кілька тисяч поліціянтів. Навколишні вулиці були огороджені. Причиною посилених заходів безпеки стало загострення ізраїльсько-палестинського протистояння.

Благодатний вогонь сходить в Кувуклії Храму Гробу Господнього – мармуровій печері, де, як вважається, був похований Ісус Христос. У біблійних переказах йдеться, що першим, до кого зійшов благодатний вогонь, був апостол Петро. Він почув про чудо воскресіння свого вчителя Ісуса Христа і вирушив у печеру, де було поховано його тіло. Там апостол побачив яскраве світло, яке освітлювало весь простір.