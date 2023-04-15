Держпереворот у Судані: в місцевому аеропорту загорівся український літак

УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЯ

Йдеться про Boeing 737 української авіакомпанії SkyUp. У Судані літаки компанії перебувають в рамках контракту з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра, Ер-ріяда та Джидди.

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Про це повідомили у персслужбі SkyUp.

«Наразі відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків авіакомпанії SkyUp, що знаходяться в аеропорту міста Хартум. Встановити стан літака та можливі пошкодження на даний момент неможливо. 36 співробітників, що перебувають у країні, наразі знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок», – повідомили у компанії.

Також відео інциденту опублікували air plus news:

🔴 [ Urgent ] Confirmation visuelle d’au minimum deux avions en feu à l’aéroport de Khartoum.



▫️A330–300 de Saudia (les passagers avaient déjà embarqués, ils ont été évacués par les toboggans)



▫️B737-800 de SkyUp Airlines https://t.co/SNWyEnyT1J pic.twitter.com/0T2Isd75w3 — air plus news (@airplusnews) April 15, 2023

Нагадаємо, що сьогодні у столиці Судану Хартум відбулись зіткнення між армією та Силами оперативного реагування (RSF), які заявили, що взяли під контроль президентський палац, резиденцію головнокомандувача армії та міжнародний аеропорт.