УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЯ

Держпереворот у Судані: в місцевому аеропорту загорівся український літак

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Держпереворот у Судані
Держпереворот у Судані © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
Автор тексту: Олеся Задирака

Йдеться про Boeing 737 української авіакомпанії SkyUp. У Судані літаки компанії перебувають в рамках контракту з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра, Ер-ріяда та Джидди.

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Про це повідомили у персслужбі SkyUp.

«Наразі відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків авіакомпанії SkyUp, що знаходяться в аеропорту міста Хартум. Встановити стан літака та можливі пошкодження на даний момент неможливо. 36 співробітників, що перебувають у країні, наразі знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок», – повідомили у компанії. 

Також відео інциденту опублікували air plus news:

Нагадаємо, що сьогодні у столиці Судану Хартум відбулись зіткнення між армією та Силами оперативного реагування (RSF), які заявили, що взяли під контроль президентський палац, резиденцію головнокомандувача армії та міжнародний аеропорт.

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