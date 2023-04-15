Для невиліковно хворих: у Нідерландах дозволять евтаназію дітей до 12 років

ПРАВО НА СМЕРТЬ

У Нідерландах хочуть дозволити евтаназію дітей віком до 12 років

«Право на смерть» нададуть тим дітям, чия неминуча смерть очікується найближчим часом, а страждання є нестерпним та безнадійними.

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Змінити закон про евтаназію та розширити його дію на дітей домовився тамтешній уряд, повідомляє NL Times.

Тепер ухвалу мають реалізувати протягом року. Міністр охорони здоров’я очікую, що процедуру щодо дітей використовуватимуть 5-10 разів на рік.

Після припинення життя наглядовий комітет і прокуратура мають перевіряти, чи провели процедуру з належною увагою та дотримуючись усіх вимог.

Зазначимо, що у Нідерландах евтаназія дорослих є легальною вже понад 20 років

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